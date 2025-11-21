Por grabar un accidente, conductor atropella a motorista

Un conductor protagonizó un segundo accidente luego de distraerse mientras grababa con su celular la escena de un percance vial previo. El hecho, captado en un video de 24 segundos, se viralizó rápidamente en redes sociales debido a la imprudencia del automovilista, quien terminó chocando contra una motocicleta ubicada en plena avenida.
Según la grabación compartida por un usuario identificado como Rubén Salas, el hombre conducía su vehículo cuando pasó por la zona donde minutos antes una persona había sido atropellada. La víctima del primer accidente ya estaba siendo atendida por agentes policiales, quienes habían desplegado una patrulla para asegurar el área.
Video acumula 12 millones de reproducciones
Mientras narraba la situación con su teléfono en mano, el conductor comentó: "Aquí tenemos un accidente, atropellaron a una persona, están los oficiales aquí...". Sin embargo, segundos después, se escucha su grito de sorpresa al impactar contra una motocicleta que se encontraba detenida en la vía. El choque ocurrió justo frente a la patrulla que auxiliaba a los heridos del incidente inicial.
El clip, captado en México, muestra el fuerte movimiento dentro del vehículo al momento del impacto y el ruido del golpe del auto contra la moto. De inmediato, un transeúnte fuera de la cámara increpa al conductor con un grito: "¿No estás viendo?". En la grabación también se escucha al conductor justificarse con su copiloto, asegurando que la motocicleta "no se veía", aunque las imágenes sugieren que estaba en medio de la calle. No está claro si esta unidad participó en el primer accidente.
@rubensalas43 ♬ sonido original - Ruben Salas
Aunque se desconoce qué ocurrió después del choque, el video ya acumula más de 12 millones de reproducciones en TikTok. El propio conductor bromeó sobre su error afirmando: "Eso me pasa por mitotero", mientras internautas reaccionaron con humor, pero también con críticas a la distracción al volante.