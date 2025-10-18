Mixco le deja un mensaje a Xelajú tras su victoria

El Deportivo Mixco, que derrotó a Xelajú M. C. (1-2) en condición de visitante en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango dejó un mensaje en el camerino a su rival, dicha acción ha cobrado relevancia en las redes sociales.
Tras el partido, donde Mixco ganó con goles de Nicolás Martínez, goleador del Torneo Apertura2025; y de Yonatan Pozuelos, el cuadro "Chicharronero" salió del estadio quetzalteco como líder momentáneo de la competencia. Pero antes de regresar a Mixco dejaron un mensaje de aliento al cuadro lanudo.
"Éxitos en Concacaf. Todos domos Xela", fue el mensaje escrito en la pizarra ubicada dentro del camerino de los visitantes. Y el escrito refleja los buenos deseos que tiene el hoy equipo líder del campeonato para su rival que la próxima semana deberá jugar la semifinal de ida de la Copa Centroamericana Concacaf 2025.
Sucede que este partido, correspondiente a la fecha 15 del Apertura 2025, se debió adelantar dado que Xelajú tiene un viaje importante a Honduras, el cual lo hará desde el día lunes.
Xelajú M. C. es el único representativo guatemalteco que aún sigue con vida en el torneo regional de la Concacaf. Municipal y Antigua, los otros participantes de este certamen, quedaron eliminados en el camino.
Semifinales de Copa Centroamericana
El miércoles 22 y jueves 23 de octubre se jugarán las semifinales de ida de la Copa Centroamericana 2025. Real España de Honduras recibirá a Xelajú M. C. el miércoles, en tanto, la Liga Deportiva Alajuelense es local del Olimpia el jueves.
Los partidos de vuelta serán: Xelajú-Real España para el miércoles 29 de octubre y la Liga Deportiva Alajuelense recibiendo a Olimpia el jueves 30 de octubre.
Triunfo mixqueño
Deportivo Mixco sigue dando de qué hablar en el Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional del futbol de Guatemala. Anoche, derrotó por primera vez en su historia al Xelajú en el estadio Mario Camposeco.
De momento, con 32 puntos, es líder del campeonato, y espera un traspié de Municipal en el clásico nacional para quedarse con esa primera posición.
Además, cuentan con el goleador del Apertura 2025 de la Liga Nacional, el argentino Nicolás Martínez con 12 tantos en 14 de los 15 partidos que se llevan de competencia.