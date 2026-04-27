Última conversación de Carolina Flores antes de su trágica muerte

El feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza, sacudió a la comunidad mexicana luego de que se filtraran nuevos detalles sobre el caso, incluyendo la última conversación que mantuvo con su suegra poco antes de ser asesinada.
La conversación previa al crimen y la forma en que se desarrollaron los hechos han generado indignación y han puesto el foco sobre la urgencia de capturar a la principal sospechosa, quien permanece prófuga.
Los hechos ocurrieron el pasado 15 de abril en un departamento de Polanco, Ciudad de México. Lo que parecía ser un simple encuentro para entregar a "León", un perro golden retriever propiedad de la pareja, se transformó en una trampa mortal orquestada por Erika María "N", suegra de la víctima.
De acuerdo con los informes, Erika María viajó desde Ensenada hasta la capital del país bajo el pretexto de devolver la mascota.
Durante la reunión, las dos dialogaron cordialmente; Carolina mostró preocupación por el estado del perro y el cansancio de su suegra tras el viaje. "¿Y ‘León’ cómo se portó?", preguntó Carolina, recibiendo la respuesta tranquila de Erika: "Bien, andaba medio mareado".
Sin embargo, la calidez de la charla sólo ocultaba la violencia inminente. La suegra pidió agua y, aprovechando que Carolina fue a la cocina, le disparó varias veces en un momento de total vulnerabilidad. Inmediatamente después del ataque, Erika María "N" salió del edificio con varias maletas, escapando del lugar y hasta el momento permanece prófuga de la justicia.
Motivos y tensiones familiares
El entorno cercano a Carolina Flores ha señalado que celos personales habrían desencadenado el ataque. Se sabe que existieron diferencias profundas entre ambas mujeres, las cuales se intensificaron al confirmarse el embarazo de Carolina Flores, signo de un conflicto en escalada.
Nuevos detalles fueron revelados respecto al caso de Carolina Flores y cómo ocurrió el crimen la ex Miss Teen Universe Baja California 2017 cuya vida le fue arrebatada a los 27 años presuntamente a manos de su suegra Erika María Herrera.
El periodista mexicano Antonio Nieto dio a conocer a detalle las heridas y lesiones mortales que le costaron la vida a la joven modelo en el apartamento en el que vivía en el lujoso barrio de Polanco en la Ciudad de México.
Entrevistado por Adela Micha para su canal digital 'La saga', Antonio Nieto detalló en qué partes del cuerpo le disparó Erika María Herrera a su ahora fallecida nuera el pasado 15 de abril, delante de su marido y bebé de 8 meses.
" Le hacen un disparo a quemarropa, Adela, y cuando cae el cuerpo al piso le hacen por lo menos otros cinco disparos", narró el periodista especializado en temas policiacos.
"Todavía en una distancia mucho más cercana, de acuerdo con la carpeta de investigación, (le dispara) en el pómulo izquierdo, en el cuello y en dos ángulos de la región occipital en la cabeza", dijo respecto a las lesiones que le quitaron la vida a la ex reina de belleza.
"Lo cual evidentemente significa que había una disputa, que había un rencor, que había un tremendo resentimiento, un odio hacia esta joven", dijo el comunicador.