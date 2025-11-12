 Alias "mata perros" enfrentará proceso penal
Nacionales

Alias "mata perros" enfrentará proceso penal

El individuo es el presunto responsable de quitarle la vida a un canino en San José Pinula.

El sospechoso fue trasladado a la Torre de Tribunales para resolver su situación legal., PNC
El sospechoso fue trasladado a la Torre de Tribunales para resolver su situación legal. / FOTO: PNC

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno de Torre de Tribunales resolvió este miércoles, 12 de noviembre, ligar a proceso a una persona que fue capturada el pasado lunes luego de presuntamente haberle dado muerte a un perro con arma de fuego en San José Pinula, Guatemala.

Rigoberto Santos Altán, de 48 años, alias "mata perros", fue capturado ayer por la Policía Nacional Civil (PNC), que lo puso a disposición de los órganos de justicia correspondientes para dilucidar su situación legal.

En las últimas horas se llevó a cabo la audiencia de primera declaración, en la cual el Ministerio Público (MP) presentó los indicios correspondientes contra el sindicado, mientras que la defensa expuso los argumentos para evitar que se le procesara.

Tras analizar lo manifestado por las partes, el juez a cargo resolvió dictar auto de procesamiento contra Santos Altán por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y/o deportiva.

Asimismo, se le otorgaron medidas sustitutivas que consisten en: arraigo, arresto domiciliario y el pago de una caución económica cuyo monto no fue especificado.

El seguimiento del caso estará a cargo del Juzgado Décimo Penal y se le otorgó al Ministerio Público un plazo de seis meses para completar la investigación correspondiente.

Los hechos

Rigoberto Santos Altán fue capturado ayer después de que una vecina alertó a las fuerzas de seguridad sobre disparos en un sector de la aldea Las Anonas, en el municipio de San José Pinula, Guatemala.

Al llegar al lugar, los agentes de la Policía Nacional Civil se percataron de la presencia en la vía pública de un perro fallecido por heridas de arma de fuego.

"Los policías atendieron el llamado de auxilio de la propietaria de la mascota y lograron encontrar y capturar esta persona que portaba una pistola ilegal calibre 9 milímetros", dijo un portavoz de la entidad de seguridad.

Agregó que, según el testimonio de la propietaria, ella se encontraba en su residencia cuando escuchó disparos y al salir a ver lo sucedido observó a su perro que estaba fallecido frente a su casa.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

Emisoras  Escúchanos