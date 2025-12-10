Escuintla: autoridades alertan sobre aumento de inseguridad

La situación de violencia y criminalidad que se ha presentado en diferentes departamentos ha llevado a las autoridades locales a solicitar el apoyo del mandatario Bernardo Arévalo, como es el caso de Escuintla, donde su alcalde incluso pidió que se establezca un Estado de Prevención por la inseguridad en el departamento.
El tema fue abordado este miércoles, 10 de diciembre, en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde se conversó con el alcalde de Escuintla, Abraham Rivera; y el comisario general del Distrito Sur de la Policía Nacional Civil (PNC), Víctor Hernández.
El jefe edil indicó que el tema de hacer el referido planteamiento al Gobierno central surgió en una reunión del Consejo Comunitario de Desarrollo, donde varios representantes de diferentes comunidades abordaron el problema que se tuvo en Escuintla en noviembre, principalmente en las últimas semanas, donde hubo un repunte de homicidios, amenazas, casos de extorsión y ataques armados que estaban generando temor en la población.
"A raíz de la discusión que se tuvo en esa instancia fue que nosotros decidimos plantear el señor presidente la solicitud para que se pudiera adoptar, de inmediato, medidas extraordinarias en el municipio y nosotros creemos que una de ellas puede ser el Estado de Prevención para retomar el control del territorio", expresó.
De acuerdo con Rivera, lo más importante es tomar el control del departamento ante la ola de violencia que se observa, así que consideró que el Gobierno debe tomar medidas más drásticas, siempre enmarcadas en el marco constitucional, pero buscando garantizar la vida y seguridad de los habitantes.
"Nosotros lo que exigimos es que se tomen medidas drásticas que manden un mensaje contundente a la delincuencia organizada de que el Gobierno está presente y que está preocupado por la vida e integridad de los vecinos", enfatizó el alcalde.
Causas de muerte en Escuintla
El jefe policial explicó que se da seguimiento a la situación en Escuintla y ya se ha podido identificar cuatro tipologías o causas de muerte, siendo estas:
- Problemas entre vendedores de drogas al menudeo.
- Pugna entre grupos de prestamistas usureros, también conocidos como "gota gota".
- Impacto de las pandillas.
- Consumo desmedido de bebidas embriagantes.
Sobre este último punto, manifestó que también tiene que ver la alcaldía, por medio de su juez de Asuntos Municipales, ya que podrían regular, de acuerdos internos esa venta desmedida. Según señaló, "al calor de los tragos" se dan incidentes que finalizan con lesionados.
De igual forma, el entrevistado indicó que hasta surgen situaciones de "acoso" hacia personas, incluidos menores de edad, que necesitan ir a comprar a las tiendas en horarios a partir de las 20:00 horas. "Está el montón de personas ingiriendo licor" y eso afecta al resto de la población, manifestó.
Impacto de las decisiones del sistema de justicia
Sobre el papel de las pandillas en esta región, el cobro de extorsiones y robos cometidos, entre otros delitos, en ese sector, el comisario indicó que las decisiones que se toman en el sistema de justicia impactan, pues muchos de los detenidos al ser sorprendidos cometiendo estas acciones ilegales vuelven a las calles pocos días después de haber sido puestos a disposición de los juzgados.
"El último grupo que fue aprehendido, donde iban con mochilas, cuchillos, armas de fuego, varios teléfonos celulares que habían sido robados en el interior de un bus de la ruta al Pacífico, esas personas ya están libres. Lamentablemente, muchas medidas sustitutivas. El pandillero detenido ayer, hace aproximadamente un mes fue detenido con arma de fuego, y ahora pretendía darle muerte a un piloto. Pero, gracias a nuestros agentes fue aprehendido nuevamente", relató.
Finalmente, mencionó que se trata de un problema interinstitucional que tiene que ver directamente con el tema de la seguridad de los ciudadanos.