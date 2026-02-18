Descubren la causa de muerte de la hija de Tommy Lee Jones

La hija del reconocido actor Tommy Lee Jones, Victoria Jones, falleció a los 34 años a causa de una sobredosis de cocaína, según confirmó la Oficina del Médico Forense de San Francisco.
Las autoridades clasificaron la muerte como un accidente y señalaron los "efectos tóxicos de la cocaína" como el motivo principal del deceso, ocurrido la madrugada del 1 de enero.
Victoria Jones fue encontrada sin vida en una habitación del Hotel Fairmont de San Francisco poco antes de las 3 a.m.
El Departamento de Policía y el Departamento de Bomberos de la ciudad respondieron a un llamado de emergencia médica a las 2:52 a.m. y, al llegar, encontraron a una persona ya fallecida, cuya identidad no se confirmó públicamente en ese momento.
Informes previos indicaron que el personal de emergencia consideró el caso como "código 3 por sobredosis, cambio de color", haciendo referencia a la cianosis, condición que refleja bajos niveles de oxígeno en sangre y se manifiesta en el color azulado de la piel, labios y uñas.
El cuerpo de la hija de Tommy Lee Jones mostró signos claros de cianosis al momento de su hallazgo.
El Departamento de Bomberos de San Francisco confirmó posteriormente que los paramédicos declararon a Jones muerta en el lugar y la investigación quedó en manos de la policía y expertos forenses.
Reacciones de la familia
Un día después del suceso, la familia de Jones emitió un comunicado dirigido al público donde agradecieron el apoyo recibido y pidieron privacidad en este difícil momento.
"Agradecemos todas las palabras amables, pensamientos y oraciones. Por favor respeten nuestra privacidad durante este momento difícil. Gracias", indicaron.
Una persona cercana al círculo del actor relató que Tommy Lee Jones, de 79 años, se encuentra profundamente afectado por la pérdida de su hija.
"Tommy tiene el corazón roto. Normalmente es un hombre fuerte y en control, pero este golpe ha sido devastador para él", señaló la fuente, añadiendo que el actor ha decidido hacer una pausa en su trabajo para procesar el duelo y enfocarse en su recuperación emocional.
Victoria Jones era hija del matrimonio entre Tommy Lee Jones y Kimberlea Cloughley, con quienes también tuvo a su hermano Austin Jones, de 43 años. En cuanto a su vida profesional, Victoria desarrolló una carrera artística en cine y televisión con participaciones en varios proyectos ligados a su padre.
- Debutó en la película "Men in Black II" en 2002, dirigida por su padre.
- Participó en "The Three Burials of Melquiades Estrada", interpretando a Immigrant Girl.
- Tuvo apariciones en la cinta "Sorry, Haters" y en "The Homesman", película dirigida por Tommy Lee Jones en 2014.
- Figuró en un episodio de la serie "One Tree Hill" en 2005.