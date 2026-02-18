 Descubren la causa de muerte de la hija de Tommy Lee Jones
Farándula

Revelan la causa de muerte de la hija de Tommy Lee Jones

Victoria Jones, de 34 años, fue hallada sin vida en un hotel de San Francisco.

Compartir:
Tommy Lee Jones y su hija, X
Tommy Lee Jones y su hija / FOTO: X

La hija del reconocido actor Tommy Lee Jones, Victoria Jones, falleció a los 34 años a causa de una sobredosis de cocaína, según confirmó la Oficina del Médico Forense de San Francisco. 

Las autoridades clasificaron la muerte como un accidente y señalaron los "efectos tóxicos de la cocaína" como el motivo principal del deceso, ocurrido la madrugada del 1 de enero.

Victoria Jones fue encontrada sin vida en una habitación del Hotel Fairmont de San Francisco poco antes de las 3 a.m. 

El Departamento de Policía y el Departamento de Bomberos de la ciudad respondieron a un llamado de emergencia médica a las 2:52 a.m. y, al llegar, encontraron a una persona ya fallecida, cuya identidad no se confirmó públicamente en ese momento.

Informes previos indicaron que el personal de emergencia consideró el caso como "código 3 por sobredosis, cambio de color", haciendo referencia a la cianosis, condición que refleja bajos niveles de oxígeno en sangre y se manifiesta en el color azulado de la piel, labios y uñas.

El cuerpo de la hija de Tommy Lee Jones mostró signos claros de cianosis al momento de su hallazgo.

El Departamento de Bomberos de San Francisco confirmó posteriormente que los paramédicos declararon a Jones muerta en el lugar y la investigación quedó en manos de la policía y expertos forenses.

Reacciones de la familia 

Un día después del suceso, la familia de Jones emitió un comunicado dirigido al público donde agradecieron el apoyo recibido y pidieron privacidad en este difícil momento.

"Agradecemos todas las palabras amables, pensamientos y oraciones. Por favor respeten nuestra privacidad durante este momento difícil. Gracias", indicaron.

Una persona cercana al círculo del actor relató que Tommy Lee Jones, de 79 años, se encuentra profundamente afectado por la pérdida de su hija.

"Tommy tiene el corazón roto. Normalmente es un hombre fuerte y en control, pero este golpe ha sido devastador para él", señaló la fuente, añadiendo que el actor ha decidido hacer una pausa en su trabajo para procesar el duelo y enfocarse en su recuperación emocional.

Filtran llamada de emergencia tras encontrar el cuerpo de la hija de Tommy Lee Jones

¿Qué pasó con la actriz Victoria Jones? Esto es lo que se sabe sobre su muerte.

Victoria Jones era hija del matrimonio entre Tommy Lee Jones y Kimberlea Cloughley, con quienes también tuvo a su hermano Austin Jones, de 43 años. En cuanto a su vida profesional, Victoria desarrolló una carrera artística en cine y televisión con participaciones en varios proyectos ligados a su padre.

  • Debutó en la película "Men in Black II" en 2002, dirigida por su padre.
  • Participó en "The Three Burials of Melquiades Estrada", interpretando a Immigrant Girl.
  • Tuvo apariciones en la cinta "Sorry, Haters" y en "The Homesman", película dirigida por Tommy Lee Jones en 2014.
  • Figuró en un episodio de la serie "One Tree Hill" en 2005.
Foto embed
Tommy Lee Jones y Victoria - Instagram

En Portada

Juez Orellana anula órdenes de captura contra Jorge Serrano Elíast
Nacionales

Juez Orellana anula órdenes de captura contra Jorge Serrano Elías

12:38 PM, Feb 18
Arévalo confirma investigación por reo fugado en Huehuetenangot
Nacionales

Arévalo confirma investigación por reo fugado en Huehuetenango

09:13 AM, Feb 18
Diputado presenta querella contra Porras por presunta vinculación con adopciones ilegalest
Nacionales

Diputado presenta querella contra Porras por presunta vinculación con adopciones ilegales

10:48 AM, Feb 18
Bancada VOS acciona contra la CDAG por ausencias a citacionest
Deportes

Bancada VOS acciona contra la CDAG por ausencias a citaciones

11:21 AM, Feb 18

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaPNCredes socialesSeguridadSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos