Guardia fallecido hallado en el preventivo de Zona 18

Un guardia del Sistema Penitenciario fue localizado sin vida este jueves, 6 de noviembre, en el interior del Centro de Detención Preventiva para Varones, ubicado en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con información compartida por los Bomberos Voluntarios, la institución fue notificada con respecto a una emergencia que se había registrado en la referida prisión, por lo que de inmediato se movilizaron unidades al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas determinaron que dentro del recinto, específicamente en el área de los baños asignados para el personal penitenciario, se encontraba un hombre que presentaba una herida de bala en la región del cráneo.
"Los elementos procedieron a brindarle atención prehospitalaria al paciente. Sin embargo, al evaluarlo, se determinó que ya no contaba con signos vitales", explicó Hans Lemus, portavoz de la institución.
Agregó que, hasta el momento, se desconocen los motivos de este hecho que cobró una vida.
También dio a conocer que la persona fallecida fue identificada como Agustín Caal Coc, de 43 años.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar donde ocurrió el hecho para realizar las diligencias correspondientes y gestionar el traslado del cuerpo del guardia hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
* Le puede interesar:
Incidentes ocurridos en el Preventivo de zona 18
Una situación tensa se mantuvo el pasado 12 de agosto en el centro de detención preventiva para varones ubicado en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, donde desde horas de la madrugada se reportaron disturbios.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que se presentaron a las afueras del centro carcelario como medida de prevención, tomando en cuenta que se les notificó sobre un aparente motín que estaba en desarrollo por parte de los privados de libertad.
Durante la atención de esta emergencia, los socorristas le brindaron asistencia a dos personas que sufrieron heridas de bala en el marco de los incidentes registrados a lo interno del recinto. Se trataba de un guardia del Sistema Penitenciario y un recluso.
Oscar Sánchez, vocero de la institución, explicó que el guardia presentaba una herida de bala en el hombro, por lo que se le brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente fue trasladado hacia el Seguro Social de la zona 6. Fue identificado como Vitalino Ramírez Fallas, de 37 años.
Mientras tanto, el privado de libertad Juan Ramón García presentaba un impacto por proyectil de arma de fuego en la rodilla, por lo que se le trasladó hacia la emergencia del hospital Roosevelt.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7